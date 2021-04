Wien-Favoriten: Pärchen beschädigt Auto mit Schlüssel

Eine Frau und ein Mann sollen am Sonntag in den frühen Morgenstunden mit einem Schlüssel ein Auto in der Columbusgasse in Wien-Favoriten beschädigt haben. Allerdings wurden sie dabei von dem Pärchen, dem das Auto gehört, beobachtet. Der Besitzer stellte das Duo zur Rede. Allerdings soll er von dem 52-jährigen Serben mit einem Messer bedroht worden sein. Danach flüchteten die Verdächtigen. Das andere Paar verständigte die Polizei.

Weil sich die Opfer und die mutmaßlichen Täter kannten, konnte die Polizei die Verdächtigen schnell ausforschen. Sie wurden telefonisch kontaktiert und mussten in die Polizeiinspektion kommen. Sie wurden schließlich auf freiem Fuß wegen schwerer Sachbeschädigung angezeigt.

