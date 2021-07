Wien-Favoriten: Jugendliche Räuber kaufen mit Beute Pizza

Zwei Burschen sollen am Samstagnachmittag in einem Park in Wien-Favoriten einen Bekannten überfallen und ihn mit einem Messer bedroht haben. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak traf das 14-jährige Opfer gegen 17.00 Uhr in der Anlage in der Raxstraße auf die beiden 14 und 15 Jahre alten Räuber. Diese hielten dem Burschen ein Messer an und forderten Bargeld. Der 14-Jährige gab ihnen einen kleinen Betrag, die mutmaßlichen Täter flüchteten daraufhin.

Bei einer Sofortfahndung entdeckte die Polizei das Duo in einer Pizzeria und nahm es fest. Die Jugendlichen hatten die Beute offenbar bereits teilweise in Essbares angelegt. Das Messer und weiteres Beutegut stellten die Beamten sicher.

