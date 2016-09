Wien: Favoriten führt Parkpickerl ein

Nun zieht der erste Flächenbezirk mit dem Parkpickerl nach: Der 10. Bezirk wird am 4. September 2017 das Parkpickerl einführen, das berichtet die Wiener Bezirkszeitung.

Die genauen Zone seien noch nicht geklärt; am 16. November will Bezirksvorsteherin Hermine Mospointner (SPÖ) aber eine erste Informationsveranstaltung im FH Campus in der Favoritenstraße 226 abhalten.

Im Juni hatten Rot und Grün einen Antrag in der Bezirksvertretungssitzung eingebracht, der die rechtlichen Rahmenbedingungen klären sollte. Damals meinte Mospointner, auch ohne Bürgerbefragung im Sinne der Bürger zu agieren - sehr zum Missfallen von FPÖ und ÖVP.

KURIER-Stadtgespräch

In Währing sorgt das neue eingeführte Parkpickerl noch für Diskussion. Morgen, Dienstag, gibt es dazu ein KURIER-Stadtgespräch mit Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grüne) und Bernhard Wiesinger vom ÖAMTC. Das Gespräch findet um 18.30 Uhr im Pfarrsaal St. Gertrud (Gentzgasse 22-24) statt.