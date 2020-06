Wien Favorit für den Song Contest

Schon einen Tag nach dem Song-Contest-Finale begann das Gezerre um den Ausrichtungsort im kommenden Jahr in Österreich. Nach Absprache mit der EBU (European Broadcast Union) hat ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz nun das Anforderungsprofil in einem persönlichen Brief an alle Bewerber und an alle Landeshauptleute geschickt.

Dabei hat die Bundeshauptstadt alle Trümpfe in der Hand. Die meisten Mitbewerber aus den Bundesländern scheitern bereits an den geforderten 3000 Hotelbetten in der Umgebung. Dazu kann Wien eine Infrastruktur vorweisen, die neben öffentlichen Verkehrsmitteln auch über einen leistungsfähigen Flughafen verfügt.