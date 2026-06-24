Wiener Familienbäder öffnen wegen Hitzewelle früher

Aufgrund der Hitzewelle öffnen die Wiener Familienbäder ab kommendem Samstag bereits um 10.00 Uhr. Das teilte Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Mittwoch per Aussendung mit. Eigentlich war zu Jahresbeginn aufgrund der Budgetsituation beschlossen worden, die Familienbäder vor dem Start der Sommerferien am 3. Juli erst um 13.00 Uhr zu öffnen. Vor Ferienstart sei auch die Auslastung erfahrungsgemäß gering gewesen. Wegen der Hitze entfällt diese Regelung.

Für Wien prognostizierte die Geosphere Austria für das kommende Wochenende bis zu 40 Grad; dann gilt auch die höchste Hitzewarnstufe. „Besonders Kinder sind bei großer Hitze gefährdet, die Familienbäder bieten ihnen und der ganzen Familie Abkühlung im Wasser und Schatten“, wurde Czernohorszky zitiert. Für Kinder sind die Familienbäder kostenlos. Die 19 Wiener Freibäder haben wie gewohnt von 8.00 bis 20.00 Uhr offen, hieß es.