Wien: Falsche Polizisten raubten Wohnung aus

Am Mittwochabend sollen noch unbekannte Täter, die sich als Kriminalbeamte ausgaben, eine Wohnung in Wien-Hernals ausgeraubt haben. Das Opfer, ein 79-jähriger Mann, war gerade am Weg zu seiner Wohnung in der Nähe des Lidlparks, als er von vier Unbekannten im Stiegenhaus angesprochen wurde. Die Männer sagten, dass sie von der Polizei seien und in die Wohnung des Pensionisten eingebrochen worden sei.

Die mutmaßlichen Täter forderten den Mann auf, die Wohnung zu öffnen. Sie durchsuchten sie und fragten nach Bargeld. Der 79-Jährige übergab ihnen mehrere Geldpakete, die er versteckt hatte. Einer der Täter wollte mit dem Geld die Wohnung verlassen. Das Opfer wollte dies verhindern, wurde aber brutal zu Boden gestoßen. Die Räuber flüchteten. Der 79-Jährige blieb unverletzt.