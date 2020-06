Erneute Attacke auf Öffi-Fahrer untermauert Streik

Am Mittwoch wollen die Mitarbeiter der Wiener Linien streiken. Grund sind die Übergriffe auf Öffi-Fahrer, die sich in den letzten Monaten häufen. Man fordert daher bessere Sicherheitsmaßnahmen. Details zu dem Streik werden erst in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Ein Vorfall, der sich am Freitag ereignete, rechtfertigt jetzt erneut die Angst der Angestellten.

Mit einer täuschend echt wirkenden Gaspistole jagte ein 20 Jahre alter Mann einem Straßenbahnfahrer Todesangst ein. Der 37-jährige Wiener-Linien-Mitarbeiter war gerade mit einer Garnitur der Linie 1 von der Knöllgasse kommend bei einer Unterführung am Matzleinsdorfer Platz unterwegs. Plötzlich stand ein vermummter Mann vor ihm auf den Gleisen und ging auf die Straßenbahn zu.