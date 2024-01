Wien: Erneut verschafften sich Jugendliche illegal Zugang zu Leihauto

Schon wieder dürften sich Jugendliche durch ein widerrechtlich erlangtes Konto Zutritt zu einem Carsharing-Auto verschafft haben. Ein 23-jähriger Mann verständigte am Mittwoch die Polizei, da er ein Leihauto ortete, das soeben mit seinem Konto benutzt wurde. Die alarmierten Polizisten konnten das gesuchte Fahrzeug in Wien-Simmering, in der Geiselbergstraße im Verkehr wahrnehmen.

Als die Beamten den Lenker anhielten, stieg der unbekannte Jugendliche aus dem Auto und lief davon. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, aber ohne Erfolg - der Jugendliche konnte flüchten.