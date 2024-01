Ohne Führerschein: 17-Jähriger verursacht Verkehrsunfall in Wien

Ein 17-Jähriger verschaffte sich am Montag illegal Zugang zu dem Konto eines Carsharing-Unternehmens und nahm in der Marktgasse ein Auto in Betrieb. Während der Fahrt verlor der syrische Staatsangehörige die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen geparkten PKW, der durch den Aufprall auf den Gehsteig geschleudert wurde.

Jugendlicher ergriff mit Beifahrerin die Flucht

Dabei erfasste das Fahrzeug einen Passanten. Der 17-jährige Lenker und seine 13-jährige Beifahrerin ergriffen daraufhin die Flucht, konnten jedoch nur kurze Zeit später von Polizisten angehalten werden.

