Krankenhäuser, Museen, Hotels und auch Büros werden in Wien bereits zum Teil mit Fernkälte gekühlt. Für den Wohnhausbestand ist das aber oft schwierig. Zum einen ist das Fernkältenetz noch nicht flächendeckend ausgerollt, zum anderen benötigt die Fernkälte Belüftungssysteme, die oft nicht vorhanden sind. Was sind also die Alternativen zur Klimaanlage?

Beispiele dafür liefert das „Roots Haus“ in der Linzer Straße 76 in Penzing. Es ist ein Demonstrationsgebäude, das den Ausstieg aus Gas anhand nahezu jedem erneuerbaren Wärmesystem demonstriert. Und genau damit beginne es oft, sagt Geschäftsführer Gerald Stangl. „Wenn Menschen eine Heizung haben, die am Ende ihrer Lebenszeit ist, entscheiden sich viele für eine erneuerbare Heizung auf Basis von Wärmepumpen. Und damit ist schon die Grundvoraussetzung zum Kühlen geschaffen“, sagt Stangl.

Systeme können alles

Denn egal für welche Umweltenergiequelle man sich entscheidet, fast alle Systeme können mittlerweile schon heizen und kühlen.

In die Wohnungen kommt die Kälte dann – wie bei der Fernkälte auch – über Flächenkühlung oder Umluft-Kühlgeräte.

Eine Kernsanierung sei zwar empfehlenswert, aber nicht notwendig.