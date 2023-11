Wiener Ehepaar entdeckte nach Knall Einschussloch in Wohnungswand

Ein lauter Knall hatte ein Ehepaar in einer Wohnung in der Wiener Modecenterstraße mitten in der Nacht aufgeschreckt, die Ursache war zunächst nicht eruierbar. Am nächsten Tag bemerkte der Mann neben dem Bett abgebröckelten Verputz und schließlich hinter einem Bild über dem Kopfteil ein Einschussloch mit einem Projektil darin. Der Nachbar, der aus noch unbekannter Ursache mit einer Faustfeuerwaffe in die Wand geschossen haben soll, sitzt in Haft, hieß es am Donnerstag.

Das bestürzte Ehepaar rief nach seiner Entdeckung Mittwochfrüh die Polizei. Die Sondereinheit WEGA rückte an, die Nachbarwohnung wurde geöffnet, war aber leer. „Allerdings wurden Suchtgift sowie eine Patrone vorgefunden und sichergestellt“, sagte Polizeisprecher Matthias Schuster.