Wien: Drei Jugendliche bei Einbruch in Elektrogeschäft erwischt

In der Nacht auf Donnerstag gegen drei Uhr morgens beobachteten Zeugen, wie vier Jugendliche die Schaufensterscheibe eines Elektrogeschäftes in Favoriten einschlugen und in die Geschäftsräume kletterten. Als die Polizei am Tatort eintraf, war einer der Jugendlichen bereits geflüchtet. Bei der Durchsuchung des Geschäfts fanden Beamte der Sondereinheit WEGA zwei der Jugendlichen, österreichische und afghanische Staatsbürger im Alter von 12 und 13 Jahren, versteckt unter Kartons im Lagerraum. Der dritte Jugendliche, ein 15-jähriger syrischer Staatsbürger, war durch ein Verbindungsfenster in eine Nachbarwohnung geflüchtet, wo er von einem Bewohner festgehalten wurde.