Wilde Verfolgungsjagd nach Vandalenakt in einer Retzer Firma

Vandalismus, Diebstahl und schwere Einbrüche beging ein Mann in der Nacht von Samstag, 12. Oktober, auf Sonntag, 13. Oktober, auf dem Firmengelände der Biogasanlage BioPower in Retz. Er verursachte dabei Sachschäden in Höhe von mehr als 100.000 Euro. Der Täter ist weiterhin flüchtig.