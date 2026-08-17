62-Jährige starb bei Feuer in Wohnung in Wien-Donaustadt

Samstagnacht gegen 3.30 Uhr kam es in einer Wohnung in der Donaustadt zu einem Brand. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien verschafften sich Zutritt zu der betroffenen Wohnung und fanden dort die reglose 62-jährige Bewohnerin vor. Ihr Ehemann befand sich ebenfalls in der Wohnung, war laut Polizei jedoch weitgehend unverletzt.

Beide Personen wurden von den Einsatzkräften ins Freie gebracht. Die 62-Jährige wurde anschließend von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Anschließend wurde die lebensgefährlich verletzte Frau in den Schockraum eines Spitals gebracht, wo sie in weiterer Folge jedoch verstarb.