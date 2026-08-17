Jugendliche Ladendiebe in Wien-Leopoldstadt geschnappt

Bereits Anfang August sollen drei Jugendliche in einem Einkaufszentrum einen Diebstahl begangen haben. Am Sonntag gegen 6 Uhr morgens erkannten zwei Sicherheitsmitarbeiter die Jugendlichen wieder und sprachen sie an, worauf die drei in Richtung U-Bahn-Station flüchteten.

Die alarmierte Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte die Jugendlichen auf einem nahegelegenen Schulgelände stellen. Ein 13-Jähriger (Staatsbürgerschaft ungeklärt) konnte nach kurzer Verfolgung angehalten werden. Laut Polizeibericht wurden bei einer Personsdurchsuchung mehrere Nagellackflaschen und ein Taser, welcher als Taschenlampe getarnt ist, sichergestellt. Laut Polizei beschimpfte der 13-Jährige die Beamten lautstark und wollte an der Amtshandlung nicht mitwirken.