Jugendliche Ladendiebe in Wien-Leopoldstadt geschnappt
Bereits Anfang August sollen drei Jugendliche in einem Einkaufszentrum einen Diebstahl begangen haben. Am Sonntag gegen 6 Uhr morgens erkannten zwei Sicherheitsmitarbeiter die Jugendlichen wieder und sprachen sie an, worauf die drei in Richtung U-Bahn-Station flüchteten.
Die alarmierte Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte die Jugendlichen auf einem nahegelegenen Schulgelände stellen. Ein 13-Jähriger (Staatsbürgerschaft ungeklärt) konnte nach kurzer Verfolgung angehalten werden. Laut Polizeibericht wurden bei einer Personsdurchsuchung mehrere Nagellackflaschen und ein Taser, welcher als Taschenlampe getarnt ist, sichergestellt. Laut Polizei beschimpfte der 13-Jährige die Beamten lautstark und wollte an der Amtshandlung nicht mitwirken.
Die zwei weiteren Flüchtenden konnten schlussendlich ebenso am Gelände der Schule angehalten werden. Ein sechzehnjähriger Afghane als auch ein 17-Jähriger (Staatsbürgerschaft ungeklärt) zeigten sich uneinsichtig und wollten an einer Identitätsfeststellung vorerst nicht mitwirken. Zur weiteren Sachverhaltsklärung und Identitätsfeststellung wurden der 13-Jährige und der 16-Jährige in eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht.
Im Zuge der weiteren Erhebungen wurde der strafunmündige 13-Jährige immer aggressiver den Beamten gegenüber und attackierte einen Polizisten. Alle drei Beschuldigten wurden im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben und angezeigt.
Kommentare