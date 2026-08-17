Passant in Wien-Donaustadt ausgeraubt: Polizei sucht diesen Mann
Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 27. Juni in der Nähe der U-Bahn-Station U2 Aspernstraße einen 22-Jährigen mit einem Messer bedroht zu haben. Unterhalb der U-Bahn-Trasse soll der Tatverdächtige das Opfer bei den dortigen Fahrradständern nach dem Weg gefragt und wortlos ein Messer gezogen haben.
Als der 22-Jährige etwas Abstand gewinnen konnte, flüchtete der Unbekannte laut Polizeibericht. Doch nur wenige Minuten später kam es in unmittelbarer Nähe der U-Bahn–Station Hardeggasse zu einem weiteren Vorfall.
Ein Mann, dessen Personsbeschreibung laut Polizei ident mit der der ersten Tat ist, soll einen 17-Jährigen mit einer vermeintlichen Wegbeschreibung angesprochen und diesen mit einem Messer bedroht haben. Weiters soll er das Opfer zur Herausgabe von Bargeld genötigt haben. Mit dem Bargeld flüchtete der Tatverdächtige.
Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, um Veröffentlichung der Fotos. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord - Journaldienst unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten.
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