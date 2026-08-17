Passant in Wien-Donaustadt ausgeraubt: Polizei sucht diesen Mann

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 27. Juni in der Nähe der U-Bahn-Station U2 Aspernstraße einen 22-Jährigen mit einem Messer bedroht zu haben. Unterhalb der U-Bahn-Trasse soll der Tatverdächtige das Opfer bei den dortigen Fahrradständern nach dem Weg gefragt und wortlos ein Messer gezogen haben.

Als der 22-Jährige etwas Abstand gewinnen konnte, flüchtete der Unbekannte laut Polizeibericht. Doch nur wenige Minuten später kam es in unmittelbarer Nähe der U-Bahn–Station Hardeggasse zu einem weiteren Vorfall.