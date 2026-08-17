Säure-Einbrüche in Wien: Zwei Männer festgenommen

Nach einer Serie von Wohnungseinbruchsdiebstählen in Wien, bei denen sich Täter mittels ätzender Säure Zutritt zu Wohnungen verschafft haben, sind am frühen Sonntagmorgen zwei Verdächtige festgenommen worden. Sie sollen zu einer georgischen Tätergruppe gehören, zu der die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten.

Zwischen Februar und Juli 2026 kam es zu einer zweistelligen Zahl an Wohnungseinbrüchen in Wien, teilte die Polizei am Montag mit.