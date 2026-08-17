Personalkrise bei Polizei: Zu wenig qualifizierte Kandidaten

Im Zuge der Debatte um Auswärtseinsätze von Polizistinnen und Polizisten aus den Bundesländern hat das Innenministerium am Montag eine personaltechnische „Herausforderung“ in Wien eingeräumt. Trotz der Fülle von 900 Bewerberinnen und Bewerbern bleiben die 200 Bänke in den Polizeischulen für den Aufnahmetermin im September in der Bundeshauptstadt teils leer. Oft könnten dort Plätze nicht mit genügend qualifizierten Schülerinnen und Schülern besetzt werden, hieß es am Montag. Für eine Verbesserung sei „konstruktives Handeln“ erforderlich, erklärte Bundespolizeidirektor Michael Takàcs. „Weder Unterschriftenlisten, noch Pappmodelle werden mehr Polizisten für Wien bringen“, richtete Takàcs der Gewerkschaft sowie den Wiener Bezirksvorstehern via Aussendung aus. „Mein Appell an all jene, die sich mehr Polizisten in Wien wünschen: Motivieren Sie Menschen, die Sie für geeignet für den Beruf des Polizisten halten.“

Sechs Bundesländer müssen Polizisten nach Wien schicken Die Bezirksvorsteher von Floridsdorf und Favoriten hatten zu Beginn des Sommers mit einer Unterschriftenaktion für mehr Beamtinnen und Beamte in den beiden Flächenbezirken geworben. Die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) hatte sich zudem im Rahmen eines Volksbegehrens für eine an der Bevölkerungszahl orientierte Mindestzahl an Polizistinnen und Polizisten, mindestens 25 Prozent mehr Exekutivbedienstete sowie eine faire Bezahlung eingesetzt. Zuletzt war bekannt geworden, dass sechs Bundesländer für drei Monate insgesamt 48 Beamtinnen und Beamte für Schwerpunktaktionen gegen Jugendkriminalität nach Wien schicken müssen. Dort will die Polizei insbesondere Parks in Favoriten ins Visier nehmen - unter anderem wegen „gesteigerter Gewalt-, Raub- bzw. Eigentums- und Suchtmittelkriminalität“, wie es in der Anordnung des Innenministeriums, die der APA vorliegt, heißt.