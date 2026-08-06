Jugendkriminalität: Warum Wien Hilfe aus den Bundesländern braucht

Erst in der Nacht auf Donnerstag schlugen drei Jugendliche die Glasscheibe der Eingangstüre eines Friseursalons in der Josefstadt ein und nahmen eine dort gefundene Geldbörse mit.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die einen 14-jährigen Österreicher festnahm, ein 13-jähriger Verdächtige wurde den Erziehungsberechtigten übergeben. Der dritte Jugendliche, 14 Jahre alt und aus Serbien, ist derzeit noch flüchtig.

Vorfälle wie diese sind der Grund, warum die Wiener Polizei seit rund zwei Jahren Schwerpunktaktionen zur Jugendkriminalität durchführt. Nun forderte man zusätzliche Unterstützung aus den Bundesländern an. 24 Polizisten werden täglich geschickt Oberösterreich, Niederösterreich, die Steiermark und das Burgenland müssen seit Anfang August jeweils 6 Beamtinnen und Beamte in die Bundeshauptstadt schicken. Die Einsatzkräfte fahren von Montag bis Samstag nach Wien und unterstützen die Einsatzgruppe gegen Jugendkriminalität (EJK), die im März 2024 eingerichtet wurde.

Maßnahme im August Das Innenministerium (BMI) bestätigt gegenüber dem KURIER die Anordnung an die vier Landespolizeidirektionen. „Ein überregionaler Personaleinsatz ist kein außergewöhnlicher Vorgang, sondern Ausdruck einer modernen, vernetzten Sicherheitsstruktur, die sich in zahlreichen Einsätzen und Großveranstaltungen über viele Jahre hinweg bewährt hat“, so eine Sprecherin. „Versuchen, Freiwillige zu finden“ Laut BMI gelte diese Maßnahme im August, anschließend werde evaluiert und entschieden, ob die Beamtinnen und Beamten darüber hinaus noch weiter täglich nach Wien geschickt werden. Wieso man im Kampf gegen Jugendkriminalität nun konkret Hilfe braucht, wurde nicht erklärt. „Die Jugendkriminalität steigt in den letzten Jahren. Wir versuchen, möglichst Freiwillige für diese Entsendungen zu finden, was eigentlich in den meisten Fällen kein Problem darstellt“, sagt die Sprecherin. Ein Blick in die Kriminalstatistik 2025, die im März des heurigen Jahres präsentiert wurde, zeigt auch die Entwicklung der Jugendkriminalität in Wien: Im Jahr 2025 wurden in Wien 7.386 Tatverdächtige im Alter von 18 bis unter 21 Jahren registriert – 713 mehr als im Jahr davor.

Fakten zur Jugendkriminalität Tatverdächtige

In Wien wurden 2025 insgesamt 7.386 Verdächtige im Alter von 18 bis unter 21 Jahren angezeigt – 713 mehr als im Vorjahr. Bei den unter Zehn-Jährigen stieg die Zahl der Verdächtigen von 216 auf 243, bei den 14 bis 17-Jährigen wuchs die Zahl von 9.522 (2024) auf 10.164 an. Delikte

Bei den 10- bis 14-Jährigen nahmen speziell Einbruchsdiebstähle und Körperverletzungen stark zu. 75.724 Jugendliche

wurden österreichweit 2025 als Verdächtige ausgeforscht. Einordnung

Der langfristige Trend ist laut Verein Neustart differenzierter: Während die Zahl der Verdächtigen steigt, bewegen sich die Verurteilungen von Jugendlichen in den letzten Jahren auf einem konstanten Niveau.