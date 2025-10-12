Jugendkriminalität in Österreich: Neue Maßnahmen und Erfolge

Die im Vorjahr im Auftrag des Innenministeriums gegründete Einsatzgruppe Jugendkriminalität hat eine positive Bilanz gezogen. Von März 2024 bis Ende September 2025 wurden laut Angaben des Ministeriums am Sonntag 10.574 Anzeigen erstattet, davon betrafen 2.687 Fälle Minderjährige. In 1.315 Fällen, darunter waren 136 Minderjährige, kam es zu Festnahmen. Im gesamten Land sind demnach 75.000 Personenkontrollen durchgeführt und knapp 200 Waffen sichergestellt worden. "Das konsequente Vorgehen gegen Jugendkriminalität erfordert ein Bündel an Maßnahmen. Das Aussetzen des Familiennachzugs und die Einrichtung einer Einsatzgruppe sind unter anderem jene, die bereits umgesetzt wurden. Weitere Maßnahmen wie das Messertrageverbot oder gefängnisähnliche Unterbringung von jugendlichen Straftäterinnen und Straftätern sind im Regierungsprogramm vereinbart", hieß es von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Ausschlaggebend für die Einrichtung der Einsatzgruppe im Vorjahr unter der Leitung von Dieter Csefan, der mit Oktober die Nachfolge von Michael Lepuschitz als Wiener Landesvizepolizeipräsident und Leiter des Geschäftsbereichs A übernommen hat, sei der starke Anstieg der Anzeigen gegen Personen im Alter von zehn bis 14 Jahren gewesen. Während 2015 noch rund 5.160 Anzeigen gegen Personen in dieser Altersgruppe erstattet worden waren, waren es 2024 mehr als 12.000 Anzeigen, teilte das Innenministerium mit. Auffällig sei, dass syrische Staatsbürger dieser Altersgruppe besonders häufig vertreten waren. 2015 waren noch knapp 25 Anzeigen gegen syrische Tatverdächtige in diesem Alter gestellt worden, im Vorjahr waren es fast 1.000.