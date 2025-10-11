Tirols FPÖ-Chef Abwerzger wiedergewählt: "Anfang vom Ende der ÖVP"

Tirols FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger ist am Samstag beim Ordentlichen Landesparteitag im Europahaus in Mayrhofen im Zillertal mit 98,15 Prozent der Delegiertenstimmen wiedergewählt worden. Der 49-jährige Klubobmann im Landtag und Rechtsanwalt führt die Landespartei seit dem Jahr 2013, es handelte sich um seine vierte Wiederwahl. Abwerzger: "Zeit für ersten Tiroler FPÖ-Landeshauptmann" Bei seiner letzten Wahl zum Landesparteiobmann im Sommer 2022 in Schwaz hatte Abwerzger - damals wenige Monate vor der vorgezogenen Landtagswahl - noch 97,9 Prozent der Delegiertenstimmen erreicht. Unter seiner Führung konnten die Freiheitlichen bei zwei Landtagswahlen deutlich zulegen. Vor drei Jahren landete die FPÖ mit 18,84 Prozent zum ersten Mal auf dem zweiten Platz, hinter der Volkspartei.

Der Parteitag in Mayrhofen stand bereits ganz im Zeichen der Landtagswahl im Jahr 2027. Es sei Zeit für den "ersten Tiroler FPÖ-Landeshauptmann" und das wolle er auch werden, sagte Abwerzger in seiner Rede vor seiner Wiederwahl. Es brauche einen "ordentlichen Systemwechsel", man sei der Tiroler ÖVP knapp auf den Fersen: "Sie spüren bereits unseren Atem und das macht sie nervös." "Anfang vom Ende der ÖVP" "2027 wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Hier und heute beginnt der Anfang vom Ende der ÖVP", so der seit 2013 amtierende Tiroler FPÖ-Chef unter dem Jubel der rund 340 Delegierten. Schließlich liege man bereits jetzt in Umfragen bei rund 29 Prozent.