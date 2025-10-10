Nehammer mit dem Tod bedroht: 17-Jähriger vor Gericht

Heute Freitag wird ein 17-Jähriger nach einer Todesdrohung gegen den ehemaligen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Wiener Landesgericht zur Rechenschaft gezogen.

Der gebürtige Tschetschene hatte - offenbar nach der Festnahme seines Bruders - am 17. August 2024 den damaligen Regierungschef auf Instagram angeschrieben, um ihn laut Strafantrag in Furcht und Unruhe zu versetzen.

"Gibt kein Zurück mehr"

Nehammer sei "schon im IS-System eingetragen, es gibt kein Zurück mehr", tat der damals 15-Jährige kund. Der IS-Treueschwur werde ihm dazu verhelfen, "Sie zu beseitigen, wenn nicht jetzt, dann ein anderes Mal." Es ist nicht der erste Prozess aufgrund von Mordrohungen gegen Nehammer.