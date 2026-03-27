Projekt für kriminelle Kinder in Wien: 10 von 14 zurück in der Schule

Zwei Kinder sollen gemeinsam mit zwei Jugendlichen am Donnerstagabend einen 13-Jährigen in Meidling verfolgt, zu Boden gestoßen und durch einen Kniestoß verletzt haben. Die beiden Kinder waren ebenfalls gerade mal 13 Jahre alt.

Wegen Vorfällen wie diesen startete die Stadt Wien (Kinder- und Jugendhilfe MA 11) vor einem halben Jahr die „Orientierungshilfe“. Kinder unter 14 Jahren, die Straftaten begehen, werden dabei „engmaschig“ von speziell geschulten Sozialpädagogen des Vereins „Rettet das Kind“ unterstützt – und sollen so „zurück in die Spur“ gebracht werden, sagte Ingrid Pöschmann, Sprecherin der MA 11 am Donnerstag.

Von den 14 Kindern, die bisher betreut werden, gehen mittlerweile zehn wieder in die Schule. „Bei sieben Kindern haben wir deutliche Verbesserungen feststellen können, drei haben seit Beginn des Projekts gar keine Straftaten mehr gesetzt“, sagte Christian Reiner, Geschäftsführer von „Rettet das Kind“. "Vier Burschen schwer zu knacken" Vier Burschen seien „schwer zu knacken“. Wenn sie in Betreuung sind, funktioniere alles gut; schwieriger werde es, wenn sie in ihr normales Umfeld zurückkehren, führte Reiner aus.

Kriminelle Milieus Die Normalität dieser Kinder sei häufig von suchtkranken oder gewalttätigen Eltern geprägt. „Wir sprechen hier nicht von Kindern, die ein bisschen vernachlässigt wurden, sondern von schwer kriminellem Milieu“, betonte Reiner. Bei der „Orientierungshilfe“ gehe es darum, den Kindern Stabilität und Vertrauen zu vermitteln. „Die Sozialarbeiter unterstützen die Kinder auch dann, wenn diese weiterhin Straftaten begehen“, so Reiner.

61 junge Intensivtäter in Wien In Wien gibt es derzeit 61 Intensivtäter unter 14 Jahren. Eine besonders auffällige Gruppe von 18 Kindern begeht mehr als 15 Delikte pro Monat – für sie wurde das Programm speziell konzipiert. Begehen die Kinder im Schnitt fünf Delikte pro Monat und eines davon wiegt schwer, dann sind die Voraussetzungen für die „Orientierungshilfe“ erfüllt.