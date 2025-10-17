Jugendkriminalität: Zwei "Systemsprengern" könnte Abschiebung drohen

Zunächst müsse aber der Ausgang des Strafverfahrens abgewartet werden. Eine mögliche Verurteilung wäre eine Voraussetzung für die Aberkennung. Daran würden "weitere Maßnahmen geknüpft - wie die Abschiebung in das Herkunftsland", hieß es aus dem Innenministerium weiter. Laut Profil wäre dies der erste derartige Fall. "Dass bei Minderjährigen der Aufenthaltstitel entzogen wird bzw. in weiterer Folge eine Abschiebung erfolgt, ist eher ungewöhnlich - aber in manchen Fällen unumgänglich", wurde dazu gegenüber der APA betont.

Die Maßnahme richtet sich gegen einen 14-Jährigen, der rund 1.500 Einbrüche verübt haben soll, die meisten vor seinem 14. Geburtstag und deswegen zunächst strafrechtlich unbehelligt. Zusammen mit seinem Bruder (16) sei er im vergangenen Jahr über 2.200 Mal angezeigt worden. Kurz nach seinem 14. Geburtstag kam der Jüngere ins Gefängnis, nachdem er heuer im März ein gestohlenes Auto in Wien zu Schrott gefahren hatte. Ende Juli wurde er unter Auflagen entlassen, die er laut "profil" nur sehr lückenhaft eingehalten hat. Nun wird er als einer von drei Verdächtigen in einem Einbruch vom 8. Oktober geführt, Tatort: ein Massagesalon in Wien-Wieden.