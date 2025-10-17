Ertappte Ladendiebin attackierte Verkäuferinnen in Wien-Favoriten

Eine 19-Jährige hat am Donnerstag in Wien-Favoriten zwei Verkäuferinnen attackiert, nachdem sie beim Ladendiebstahl erwischt worden war. Demnach soll die Verdächtige einer der beiden Angestellten ins Gesicht geschlagen und der anderen ein Haarbüschel ausgerissen haben, berichtete die Landespolizeidirektion am Freitag. Sie wurde wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls festgenommen.