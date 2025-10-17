Ertappte Ladendiebin attackierte Verkäuferinnen in Wien-Favoriten
19-Jährige wollte Geschäft mit unbezahlter Kleidung verlassen, wurde von Mitarbeiterinnen aber angehalten.
Eine 19-Jährige hat am Donnerstag in Wien-Favoriten zwei Verkäuferinnen attackiert, nachdem sie beim Ladendiebstahl erwischt worden war. Demnach soll die Verdächtige einer der beiden Angestellten ins Gesicht geschlagen und der anderen ein Haarbüschel ausgerissen haben, berichtete die Landespolizeidirektion am Freitag. Sie wurde wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls festgenommen.
Demnach soll die junge Frau gegen 16 Uhr ein Geschäft aufgesucht haben, dort Kleidung angezogen und dann ohne zu bezahlen wieder Richtung Ausgang marschiert sein. Die zwei Verkäuferinnen hielten die Verdächtige an, woraufhin sie mit dem aggressiven Verhalten reagierte.
Kommentare