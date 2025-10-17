Einen ziemlichen Schock erlebe eine 46-Jährige am Donnerstagvormittag gegen 9.00 Uhr in ihrer Wohnung, nachdem sie zuvor in Wien-Penzing mit ihrem Hund Gassi gegangen war: Im Bett fand sie ihren alkoholisierten Ex-Freund vor, der über die nur angelehnte Wohnungstür Einlass gefunden hatte.

Auf die Aufforderung, wieder das Weite zu suchen, reagierte der 64-Jährige mit Todesdrohungen. Die daraufhin alarmierte Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest.