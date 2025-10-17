Wien

Ex-Freund im Bett in der Wohnung: Frau nach Gassigang mit Tod bedroht

Der Schriftzug „Polizei“ auf einem unscharfen Polizeiauto.
Alkoholisierter 64-Jähriger nutzte angelehnte Wohnungstür und drohte der Frau mit dem Tod. Er wurde vorläufig festgenommen.
17.10.25, 12:41
Einen ziemlichen Schock erlebe eine 46-Jährige am Donnerstagvormittag gegen 9.00 Uhr in ihrer Wohnung, nachdem sie zuvor in Wien-Penzing mit ihrem Hund Gassi gegangen war: Im Bett fand sie ihren alkoholisierten Ex-Freund vor, der über die nur angelehnte Wohnungstür Einlass gefunden hatte. 

Auf die Aufforderung, wieder das Weite zu suchen, reagierte der 64-Jährige mit Todesdrohungen. Die daraufhin alarmierte Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest.

Ex-Freundin in ihrer Wohnung bedroht: Mann nicht geständig

Die Polizisten der Polizeiinspektion Leyserstraße sprachen gegen den Mann zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Bei der Vernehmung war der 64-Jährige nicht zu den Vorwürfen geständig, sondern gab an, dass die Ex-Freundin ihn selbst in die Wohnung gelassen habe, weil er mit ihr sprechen wollte. 

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er anschließend auf freiem Fuß angezeigt.

