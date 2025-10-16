Spezialeinheit fasst Täter nach Messerattacke in Wien

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Joanelligasse im Wiener Bezirk Mariahilf zu einem Vorfall, bei dem eine Person von einem Mann mit einem Messer angegriffen wurde. Die Tat dürfte sich in den späten Nachmittagsstunden abgespielt haben.

Dank des schnellen Eingreifens von Beamten der Sondereinheit WEGA konnte der mutmaßliche Angreifer unmittelbar vor Ort überwältigt und festgenommen werden. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte gegenüber der APA, dass der Täter in Gewahrsam genommen wurde. Das Geschlecht des verletzten Opfers ist bisher noch nicht bekannt, ebenso liegen derzeit keine näheren Informationen zu den Hintergründen der Tat vor.