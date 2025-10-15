35-Jährige ging in Wien mit Kochtopf auf Ehemann los

Nach einem handfesten Streit zwischen einem 47-Jährigen und seiner Ehefrau am Dienstag in Wien-Leopoldstadt hat die Polizei die 35-Jährige festgenommen.

Wie die Landespolizeidirektion bekannt gab, hatte sie dem ihm zuvor mit einem Kochtopf auf den Kopf geschlagen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Für die Frau klickten noch vor Ort die Handschellen. Gegen sie wurde ein vorläufiges Betretungs- und Waffenverbot ausgesprochen.

Der 47-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass er seit Jahren Gewalt durch seine Frau ausgesetzt sei. Die Kenianerin befindet sich derzeit in Gewahrsam.

Hilfe für Betroffene

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.