Wiener Polizei warnt erneut vor Einbrüchen mittels ätzender Säure

Aufgrund einer Serie an Wohnungseinbrüchen mit ätzender Säure hat die Wiener Polizei am Mittwoch erneut eine Warnung ausgegeben.

Sollte sich am Türschloss oder in der Nähe Flüssigkeit befinden, werde dringend davon abgeraten, damit in Kontakt zu kommen. Bei unbeabsichtigter Kontamination "sofort mit Wasser neutralisieren", wurde mitgeteilt.

Fälle im niedrigen dreistelligen Bereich

Konkret beschädigen die Täter die Zylinderschlösser der Eingangstüren, um dann in die Wohnungen einzudringen. Das Landeskriminalamt ermittelt bereits seit 2022 dazu. Zuletzt hätten sich im gesamten Wiener Stadtgebiet wieder mehrere Fälle gehäuft. "Mittlerweile stehen wir insgesamt bei einer Fallzahl im niedrigen dreistelligen Bereich", sagte Sprecher Philipp Haßlinger. Die Kriminalisten gehen davon aus, dass eine internationale Tätergruppe hinter der Serie steckt.

Die Säure wirkt laut Polizei auf Haut, Atemwege und Schleimhäute ätzend. Bei möglichem Kontakt damit solle zudem auf Seife verzichtet werden, hieß es.