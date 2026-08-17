Ein 21-Jähriger ist am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr beim Keplerplatz in Wien-Favoriten von einem ihm unbekannten Mann verletzt worden. Laut ersten Erhebungen habe der Täter das Opfer angesprochen und ohne ersichtlichen Grund ein Messer gezogen, wie das Opfer angab.

Der 21-Jährige erlitt eine kleine Stichwunde im Schulterbereich und Schnittverletzungen am Arm, sagte eine Polizeisprecherin am Montag der APA. Der Täter flüchtete Richtung Reumannplatz, eine Sofortfahndung verlief negativ.