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Wien

21-Jähriger in Favoriten von Unbekanntem mit Messer verletzt

Das Opfer erlitt Schnittverletzungen am Arm. Ein Unbekannter ging grundlos auf ihn los und flüchtete. Nach dem Täter wird noch gesucht.
17.08.2026, 14:03

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Blaues Schild mit weißer Aufschrift „Polizei“ und einem Adlerwappen, im Hintergrund unscharfe Bäume.

Ein 21-Jähriger ist am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr beim Keplerplatz in Wien-Favoriten von einem ihm unbekannten Mann verletzt worden. Laut ersten Erhebungen habe der Täter das Opfer angesprochen und ohne ersichtlichen Grund ein Messer gezogen, wie das Opfer angab.

Der 21-Jährige erlitt eine kleine Stichwunde im Schulterbereich und Schnittverletzungen am Arm, sagte eine Polizeisprecherin am Montag der APA. Der Täter flüchtete Richtung Reumannplatz, eine Sofortfahndung verlief negativ.

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Der Verdächtige trug laut dem 21-Jährigen eine schwarz-weiße Kappe, eine beige Hose und ein schwarzes Shirt. Er soll etwa 20 Jahre alt sein. Der Angegriffene wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht, hieß es in einer Aussendung. Die Ermittlungen sind im Gange.

Wien Favoriten Blaulicht
Agenturen  | 

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