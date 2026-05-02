Lebensgefährliche Messerattacke: Kinder konnten ihren Vater überwältigen

In Wien-Donaustadt ist es in der Nacht auf Samstag zu einem Fall schwerer häuslicher Gewalt gekommen. Ein 46-jähriger Mann soll seine 44-jährige Ehefrau in einer Wohnung mit einem Messer attackiert und ihr dabei lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben.

Zwei der gemeinsamen Kinder griffen ein, um den Angriff abzuwehren. Die 26-jährige Tochter erlitt dabei eine Schnittverletzung an der Hand, der 23-jährige Sohn eine Stichverletzung am Bein. Den beiden gelang es, den Vater zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.