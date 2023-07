Wien-Donaustadt: Mann in Neuer Donau ums Leben gekommen

Ein älterer Mann ist am Donnerstagnachmittag in der Neuen Donau in Wien-Donaustadt ums Leben gekommen. Laut Jürgen Figerl, Sprecher der Wiener Berufsrettung, wurden die Einsatzkräfte gegen 16.30 Uhr alarmiert. Eine Frau gab an, den Mann zwischen Waluliso-Brücke und Wehr 2 schon seit längerer Zeit im Wasser zu vermissen.

Die Berufsfeuerwehr setzte ihre Taucher, die Hubschraubertaucher, die mit dem Wiener Rettunsghubschrauber kamen, und auch das Feuerwehrboot ein.