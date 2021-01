Wien-Donaustadt: Mann hantiert auf offener Straße mit Pistole

Nachdem ein 67-Jähriger am Mittwochabend in der Stadlauer Straße unmittelbar vor einer Passantin mit einer Pistole hantierte und diese durchgeladen haben soll, verständigte sie den Polizeinotruf. Der Mann wurde noch in unmittelbarer Nähe des Vorfallsorts angehalten.

Im Zuge einer Durchsuchung fanden die Beamten die Schreckschusspistole samt dazugehöriger Munition. Beides wurde sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Weiters wurde der Mann nach dem Sicherheitspolizeigesetz angezeigt.

Verpassen Sie keine Nachricht von Rettung, Feuerwehr und Polizei mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: