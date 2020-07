Wien-Donaustadt: Mann findet Handgranate im Garten

Ein 41-jähriger Mann aus Wien-Donaustadt hat am Mittwochvormittag eine Handgrante aus dem Zweiten Weltkrieg bei Umbauarbeiten in seinem Garten am Biberhaufenweg gefunden. Der Mann reagierte richtig und verständigte die Polizei. Ein sprengstoffkundiges Organ (SKO) und der Entminungsdienst transportierten die Sprenggranate ab.

In diesem Fall mussten laut Polizei keine Evakuierungen oder Verkehrssperren durchgeführt werden - Menschen oder Sachen waren nicht gefährdet.

Warnung

Sollten sie Kriegsmaterial auffinden, rät die Polizei, sich den Auffindungsort zu merken oder die Stelle zu markieren und sich dann sofort in sichere Distanz zu begeben. Rufen Sie unverzüglich Polizei oder Feuerwehr und lassen Sie aufgefundene Gegenstände unverändert liegen. "Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht manipuliert, gewaschen oder bewegt werden", warnt die Polizei.