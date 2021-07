Wien-Donaustadt: 47 Tonnen schwere Bim entgleiste

Eine Straßenbahn der Linie 25 sprang am Sonntag in Wien-Donaustadt aus den Schienen: Die Bim, die gegen 11 Uhr in Fahrtrichtung Floridsdorf unterwegs war, hätte von der Erzherzog-Karl-Straße nach rechts in die Wagramer Straße einbiegen sollen. Stattdessen fuhr sie geradeaus weiter, rutschte über den Asphalt und kam etliche Meter neben den Gleisen auf der Fahrbahn der Wagramer Straße zu stehen. Die Kreuzung wurde für den Autoverkehr gesperrt, die Linie 25 musste geteilt geführt werden.

Der Zwischenfall forderte zwei Leichtverletzte: einen Fahrgast sowie den Straßenbahnfahrer, der sich an der Hand verletzte. Der Fahrer bleibt vorerst außer Dienst, bis die Ursache des Unfalls geklärt ist.