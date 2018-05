Wien-Döbling: Polizei entdeckte Leiche in Mistkübel

In einer Wohnhausanlage in der Heiligenstädter Straße 11-25 in Wien-Döbling ist am Samstag eine Leiche in einem Mistkübel entdeckt worden. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer ist von Fremdverschulden auszugehen. "Bei der Leiche handelt es sich um ein Kind", bestätigt Steirer im KURIER-Gespräch. Aller Wahrscheinlichkeit nach soll es sich bei der Toten, um ein siebenjähriges abgängiges Mädchen handeln.

Das Mädchen war zuletzt gestern, Freitag, gegen 15.00 Uhr auf dem Spielplatz der Wohnhausanlage in der Heiligenstädter Straße gesehen worden, wo es auch wohnte. In der Nacht gegen 23.30 Uhr wurde die Siebenjährige als vermisst gemeldet. Bei der Suche nach dem abgängigen Mädchen sei die Leiche dann Samstagvormittag in einem Mistkübel gefunden worden. "Die Polizisten waren vor Ort und haben nach dem Kind gesucht, als Mitarbeiter der Müllabfuhr kamen, schauten sie in den Tonnen nach und fanden die Leiche in einem Müllsack", sagt Steirer.

Der Gerichtsmediziner werde erst die Leiche abholen, am Nachmittag soll sie obduziert werden. "Zur Todesursache können wir derzeit noch nichts sagen", erklärt Steirer. Die Ermittlungen laufen, die Spurensicherung ist nach wie vor Fundort.