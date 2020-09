Wien: DNA-Spur in Corona-Maske führt Polizei zu Einbrecher

Ein 35-jähriger Mann wird verdächtigt, zwischen 16. und 27. April versucht zu haben, in einen Keller in der Äußeren Mariahilfer Straße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einzubrechen. Dort soll der mutmaßliche Täter einen Mund-Nasenschutz zurückgelassen haben.

Festnahme in der Leopoldstadt

Die Spurenauswertung der Kriminalisten ergab, dass es sich um einen Serben handeln soll - seine DNA-Spuren sollen auf der Maske gefunden worden sein. Der Mann ist in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt gemeldet, wo er am Montag um 22 Uhr festgenommen wurde. Der Verdächtige wurde in eine Justizanstalt eingeliefert - wahrscheinlich hat er laut Polizei früher schon ähnliche Delikte begangen.