Wien: Demo für zweiten Lift am Stephansplatz

Jetzt hat sich die Volksanwaltschaft in den Streit um einen zweiten Lift am Stephansplatz eingeschaltet. "Wir werden ein amtswegiges Prüfverfahren einleiten," sagte Volksanwalt Günther Kräuter ( SPÖ) am Dienstag bei einer Pressekonferenz. "Dieses Projekt hat Beispielwirkung in ganz Österreich."

Im kommenden Jahr soll der Stephansplatz umgebaut werden. Im Zuge dessen wurde auch über den Einbau eines zweiten Aufzugs von der U-Bahnstation auf den Stephansplatz diskutiert. Der derzeitige Aufzug an der Ecke des Haas-Hauses ist in den Augen der Behindertenvertreter zu klein. Vor allem bei Störungen könnten Rollstuhlfahrer nicht mehr auf die Straßenebene gelangen. "Der Lift wird so sehr beansprucht, dass er einmal sogar sechs Wochen außer Betrieb gewesen ist", sagte eines der Behinderten-Vertreter im Rahmen der Pressekonferenz.

Nach langen Verhandlungen wurde ein passender Platz gefunden. Die Stadtregierung habe bereits zugesagt, Finanzstadträtin Renate Brauner ( SPÖ) ihr Okay gegeben. "Alle Voraussetzungen sind erfüllt. Jetzt sagen plötzlich die Wiener Linien, der Aufzug sei zu teuer", sagte Martin Ladstätter vom Verein Bizeps.