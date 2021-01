Wien-Büchereien starten Click&Collect-Service

Neben den digitalen Angeboten kann man sich in den städtischen Büchereien Wiens trotz Lockdowns nun auch wieder Bücher, Filme und Musik in haptischer Form ausleihen. Fast alle Zweigstellen bieten ab Montag nämlich ein Click&Collect-Service an. Nutzerinnen und Nutzer können über den Onlinekatalog bestellen. Sobald das gewünschte Medium abholbereit ist, erfolgt eine Verständigung per Mail.

Das kostenfreie Service, das dank geänderter Rechtslage erst nun möglich sei, werde in allen Zweigstellen mit Ausnahme der Standorte Hasengasse und Erzherzog-Karl-Straße angeboten, hieß es am Sonntag in einer Aussendung. Die Übergabe erfolge kontaktlos und insofern coronakonform.

Maximal zehn Stück

Es können zehn Medien geordert werden, wobei Vorbestellungen nur in der Zweigstelle, in der sich das Buch oder die DVD befindet, abgeholt werden können. Nach der Verständigung per Mail haben Kundinnen und Kunden sieben Kalendertage dafür Zeit. Danach werden die gewünschten Publikationen wieder rücksortiert.

Alle Details zu Click&Collect und die Abholzeiten sind auf http://buechereien.wien.gv.at