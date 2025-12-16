Schlagabtausch zu Wiens Budget für 2026 im Gemeinderat

Der Gemeinderat befasst sich heute und morgen mit dem Voranschlag für das Wiener Budget 2026. Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) bezeichnet das Zahlenwerk als Balanceakt. Die Schulden der Stadt sollen auf 14,89 Mrd. Euro steigen, das Defizit soll 2,63 Mrd. Euro betragen. Ausgeben wird die Stadt im nächsten Jahr 22,14 Milliarden Euro.

Laut Novak können die Aufwendungen für viele Aufgaben mit den Einnahmen der Stadt von 19,51 Mrd. Euro aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung nicht mithalten. Wien werde dennoch in verschiedene Bereiche und den Wirtschaftsstandort investieren und so auch für höhere Ertragsanteile sorgen. Es seien aber Abstriche notwendig, es werde nicht mehr alles jederzeit und immer verfügbar sein.

Geplant sind weitreichende Sparmaßnahmen und Teuerungen, die für heftige Kritik seitens der Opposition sorgen. Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen, bezeichneten das Budget als "ungerecht, unsozial und unverantwortlich. Das versprechen Wiens, niemanden zurückzulassen, gilt nicht mehr." Man erlebe den größten Sozialabbau in der Geschichte Wiens. Teuerungen, Einsparungen und Kürzungen Erhöht werden die Gebühren für Kanal, Wasser und Fernwärme, steigen wird auch der Wohnbauförderungsbeitrag, die Hundesteuer, Grillen auf der Donauinsel oder die Öffi-Jahreskarte. Zugleich gibt es Einschnitte im Sozialbereich, Förderungen werden gekürzt oder die Inbetriebnahme der U5 verschoben.

Für die ÖVP sind die Schulden der Stadt aus dem Ruder gelaufen, während Reformen fehlen würden. Wie ÖVP-Klubobmann Harald Zierfuß hervorhob, stehe Wien im Vergleich zu anderen Bundesländern besonders schlecht da, alle acht Bundesländer würden drei Milliarden Euro Schulden machen – so viel wie Wien allein: "Sie können von allen am schlechtesten wirtschaften."

Als eine "Frechheit" und Verhöhnung der Bevölkerung empfand FPÖ-Chef Dominik Nepp die Abwesenheit von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ließ die Sitzung unterbrechen: "Er entzieht sich der Verantwortung." Ludwig habe Wahlversprechen gebrochen und das Budget sei ein hausgemachtes Desaster. Zu Ludwigs Verteidigung trat SPÖ-Klubobmann Josef Taucher ans Rednerpult und warf Nepp Skandalisierung vor: "Sie missbrauchen die Geschäftsordnung, um schäbige Politik zu machen." Wien sei außerdem das einzige Bundesland mit einem Wirtschaftswachstum. Man habe auch bei allen Maßnahmen darauf geachtet, dass die soziale Handschrift Wiens nicht verloren gehe. "Koste es, was es wolle" Wie Neos-Klubobfrau Selma Arapovic erklärte, beruhe der Konsolidierungsplan zu zwei Dritteln auf Einsparungen und zu einem Drittel auf Mehreinnahmen. Die vergangenen Jahre seien von Krisen, Teuerung und von einer Politik des „Koste es, was es wolle“ geprägt gewesen. Mit den Auswirkungen dieser Politik müsse auch Wien leben.

Trotz steigender Kosten wolle man die Bevölkerung so wenig wie möglich belasten und die Leistungen auf hohem Niveau erhalten. Gebühren, die jahrelang nicht angepasst wurden, würden jetzt moderat erhöht. Gespart werde vor allem in der Bürokratie und bei der Politik. Proteste vor dem Rathaus Für Proteste sorgt das Budget am Abend auch vor dem Rathaus. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft AUGE, kritisiert werden Kürzung im Gesundheits- und Sozialbereich: "Dieses Budget ist kein Sparpaket, sondern eine direkte Attacke auf das soziale Netz Wiens und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in der Daseinsvorsorge. Die geplanten Kürzungen bedrohen das soziale Wien", heißt es.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © SJ Wien Medienaktion der Sozialistischen Jugend Wien zum bevorstehenden Budgetbeschluss der Stadt Wien.