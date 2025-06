Wie Wiens Schulden außer Kontrolle gerieten

Die „Fieberkurve“ des Wiener Schuldenbarometers (siehe Grafiken) zeigt deutlich, wie die Finanzen in den Nullerjahren noch stabil waren, dann das Minus Jahr für Jahr größer wurde, ehe es in den 2020er-Jahren – auch dank Corona, Inflations- und Energiekrise – steil nach oben ging. Nur 2022 fiel mit einem Überschuss von rund 250 Millionen aus dem Rahmen.

Angesichts der Zahlen fordert ÖVP-Klubobmann Harald Zierfuß rasch Reformen ein: „SPÖ und Neos haben Wien verantwortungslos in eine ernste finanzielle Schieflage gebracht. Wir steuern mit voller Fahrt auf einen finanziellen Kollaps zu.“ Zugleich sei die Koalition im Schlafwagen unterwegs, statt zu handeln: „Das Regierungsprogramm bleibt jede konkrete Antwort schuldig“, rügt Zierfuß.

Erste Sparmaßnahmen

Was sagt die neue SPÖ-Finanzstadträtin Barbara Novak dazu? Vorerst nichts, denn ihr Büro verweist auf ihre Rede am Montag im Gemeinderat. Laut Programm der „Aufschwungskoalition“ will man die Schulden „im Einklang mit den europäischen Fiskalregeln“ bis 2031 in den Griff bekommen. Der „Haushalt mit Haltung“ soll dann „überwiegend mit ausgabenseitigen Maßnahmen“ saniert sein.

Die ersten Budgetverhandlungen sollen im Sommer starten. Durchgesickert ist bereits, dass die Öffi-Jahreskarte und das Parkpickerl teurer werden. Auch der extrem kostspielige weitere U-Bahn-Ausbau steht vor der Verschiebung.