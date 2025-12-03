Die fetten Jahre sind vorbei – und das werden die Wienerinnen und Wiener im neuen Jahr unmittelbar im Geldbörsel spüren. Denn das heurige Rekorddefizit der Stadt Wien sorgt dafür, dass die Einnahmen durch kommunale Geldquellen maximiert werden sollen – und zwar in Summe in dreistelliger Millionenhöhe. Was diverse Gebühren, Tarife und Steuern für jeden Einzelnen teilweise empfindlich anschwellen lässt.

Insgesamt sollen so Mehreinnahmen von rund 300 Millionen Euro lukriert werden – bei einem Etat von rund 20 Milliarden Euro. Der KURIER bietet einen Überblick über alle bereits bekannten Verteuerungen im kommenden Jahr: