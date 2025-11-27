Essensbeitrag in Wiener Kindergärten wird erhöht

"Ab 1.1.2026 soll der Essensbeitrag der Stadt Wien für Klein- und Kindergartenkinder auf EUR 94,00 angehoben werden." Dieser Satz ist im Antrag der MA 10 (Wiener Kindergärten) zu lesen. Behandelt wird das Anliegen im Bildungsausschuss nächste Woche am 4. Dezember - und soll dort, wie es der Vorab-Information zu entnehmen ist, auch genehmigt werden. Damit wird sich der Beitrag nächstes Jahr - um fast zehn Euro - also von 84,85 Euro auf 94,00 Euro pro Monat erhöhen.

Die Erhöhung wird unter anderem mit dem Verbraucherpreisindex der Statistik Austria argumentiert. Angeführt wird auch der "hohe zeitliche, personelle und organisatorische Aufwand für die Vorbereitung, die Ausgabe und die pädagogische Begleitung, sowie für die Reinigung und für Hygienemaßnahmen."

„Eine Anhebung des Essensbeitrages um über 10 Prozent und damit weit über der Inflation ist in Zeiten wie diesen nicht zu rechtfertigen", sagt ÖVP-Bildungssprecher Harald Zierfuß. "Nach all den laufenden rot-pinken Gebührenerhöhungen sowie der höchst problematischen Leistungssteuer hat die Stadt Wien offensichtlich immer noch nicht genug und macht auch vor dem Essen von Kleinkindern nicht Halt." "Wieder einmal würden die Familien im Regen stehengelassen", ergänzt Familiensprecherin Sabine Keri.

Gestiegene Kosten für Lebensmittel In den vergangenen Jahren seien die Kosten für Lebensmittel, Energie und Dienstleistungen im Bereich der Verpflegung kontinuierlich gestiegen, heißt es hingegen auf Anfrage im Büro von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos). "Diese Entwicklung betrifft auch den elementarpädagogischen Bereich. Um weiterhin eine ausgewogene, gesunde und kindgerechte Ernährung gewährleisten zu können, wird der monatliche Essensbeitrag für Kinder im Kindergarten angepasst."