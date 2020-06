Vermisste 20-Jährige lag tot in Wohnung

Die Eltern der 20-jährigen Frau aus Neulengbach in NÖ hatten sich Sorgen gemacht und eine Abgängigkeitsanzeige erstattet. Seit Dienstag war ihre Tochter verschollen. Und sie sollten mit ihrer Sorge Recht behalten. Donnerstagnachmittag wurde die Leiche der jungen Frau mit Verletzungen in einer kleinen Wohnung in Wien-Brigittenau gefunden. Nach einem Hinweis, dass sich die Vermisste in der Wohnung in der Treustraße aufhalten soll, hielten Polizisten Nachschau."Es bestand ein begründeter Verdacht, dass etwas passiert ist. Und die Frau hatte einen Bezug zu Wien; hier lebte ihr Ex-Freund", sagt Polizei-Sprecherin Adina Mircioane.