Wien-Brigittenau: Jugendbande sprengt Zigarettenautomaten

Ein Gruppe Jugendlicher soll am Montagabend in der Wexstraße in Wien-Brigittenau einen Zigarettenautomaten gesprengt haben. Passanten hörten gegen 19:45 Uhr einen lauten Knall und alarmierten die Polizei. Die Jugendlichen sollen den Automaten mit einem pyrotechnischen Sprengkörper beschädigt haben, um die Zigaretten zu stehlen.