Wienerin verletzt Lebensgefährten mit Glasscherbe

Eine 41-jährige Frau hat Dienstagmittag in Wien-Brigittenau ihren Lebensgefährten mit einer Glasscherbe schwer verletzt.

Laut Polizeisprecherin Julia Schick fand eine Passantin den stark blutenden Mann in der Umgebung der Jägerstraße gegen 13.00 Uhr auf dem Gehsteig liegend und verständigte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der 49-Jährige nicht mehr ansprechbar. Er war ihnen aber bereits bekannt.

In dem Appartement war die stark alkoholisierte 41-jährige Frau - den Polizisten ebenso bekannt wie ihr Lebensgefährte. Auch eine Wohnzimmertür mit einem zerbrochenen Glaseinsatz fanden die Uniformierten.

Die Zeugin sagte aus, dass der Mann angegeben habe, seine Freundin hätte ihn attackiert und mit einer Scherbe verletzt. Die Beamten gingen in das Mehrparteienhaus, in dem das Paar wohnt, und fanden auf der Stiege eine Blutspur , die sie zu einer Wohnungstür führte.

Die Frau wurde festgenommen, ein Alkovortest ergab 1,7 Promille. Über sie wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Der Mann wurde mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, er befand sich am Mittwoch aber nicht mehr in Lebensgefahr.