Wien-Bonus für Firmen mit sozialer Ader

Eine Hausaufgabe hat Michael Ludwig seinen neuen Stadträten gleich nach seiner Bürgermeister-Kür im Vorjahr aufgetragen: Nach Vorbild des „Wien-Bonus“ bei der Vergabe von Gemeindewohnungen durften sie in den vergangenen Monaten für ihre Ressorts Ideen sammeln, wie künftig angestammte Wiener den Neuankömmlingen bevorzugt werden sollen.

Mit seiner „Schutzfunktion für die hier lebende Bevölkerung“ erklärt der Bürgermeister diese Vorgehensweise. Eine Reaktion auf die Kritik an der SPÖ unter seinem Vorgänger Michael Häupl, wonach sich die Genossen in den vergangenen Jahren zu wenig um die alteingesessenen Wiener gekümmert hätten. Mit ein Grund, so die Kritiker, dass die SPÖ massenhaft Stimmen an die FPÖ verlor.

Ausgenommen von Ludwigs Wien-Bonus sollen nur die besonders heiklen Bereiche Kinderbetreuung und Gesundheit sein.

Mittlerweile ist der Nachdenkprozess in den Stadträte-Büros abgeschlossen. Ende Jänner will Ludwig deren Ideen präsentieren. Viele Stadträte geben sich noch bedeckt und wollen ihrem Chef nicht vorgreifen. In manchen Ressorts zeichnen sich jedoch jetzt schon konkrete Projekte ab.

Wirtschaft Hier wird es einen Wien-Bonus bei der Vergabe von Aufträgen durch die Stadt Wien geben. „Künftig sollen alle rechtlichen Instrumente dafür genutzt werden, damit mehr Wiener Unternehmen Aufträge bekommen“, sagt ein Sprecher von Finanzstadtrat Peter Hanke. Die Herausforderung wird sein, dieses Ziel in Ausschreibungen so zu formulieren, dass es zu keinen Verstößen gegen den Wettbewerb kommt.

Gleichzeitig, so eine Idee, sollen bei Ausschreibungen auch Gruppen profitieren, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind: Frauen, Menschen mit Behinderungen, Ältere oder Langzeitarbeitslose. Damit kommt man auch den Grünen entgegen. War es doch Spitzenkandidatin Birgit Hebein, die ähnliche Forderungen zuletzt im grün-internen Wahlkampf formulierte.