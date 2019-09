Wien bekommt eine Frühlingswiesn

Dirndl, Bier und Lederhose, dazu jede Menge Hirschgeweihe, weiß-blaue Girlanden und Schlager-Folklore. Am Donnerstag startet es wieder, das Wiener Wiesn-Fest.

18 Tage lang, also bis 13. Oktober, wird dann auf der Kaiserwiese am Praterstern wieder geschunkelt, Bier getrunken und „I am from Austria“ gegrölt. Und das zum bereits neunten Mal.

Pünktlich zum Start des Oktoberfestes ist jetzt auch fix: In Wien wird erstmals eine „Frühlingswiesn“ veranstaltet. Im April oder Mai 2020 soll es laut dem Geschäftsführer der Wiener Wiesn, Christian Feldhofer, soweit sein. Darüber wo das Fest stattfinden soll, hält sich Feldhofer aber bedeckt. Er möchte keine Spekulationen befeuern, sagt er auf KURIER-Anfrage.

Schon längere Zeit war damit spekuliert worden, dass der Wiener Veranstaltungskalender um ein Wiesn-Fest im Frühling erweitert wird. Im Sommer ging sogar die Website der Wiener Frühlingswiesn online. Und obwohl es auch damals noch keine Details gab, trat die Bürgerinitiative „Kaiserwiese für alle“ auf den Plan.

Die Gruppe sieht „Großveranstaltungen im Grünen Prater“ kritisch und sorgt sich auch um Lärm, der dadurch verursacht, und den Verkehr, der dadurch verstärkt wird. Die „Erholungslandschaft“, also vor allem der Rasen, würde dadurch „zerstört“, heißt es.