Wien bekommt "denkende" Ampeln

Wien ist seit einigen Jahren für seine Ampelpärchen bekannt – nun kommt in der Stadt auch eine neue Technologie zum Einsatz: Im Herbst 2019 startet eine Testphase mit „denkenden“ Ampeln. Danach sollen die moderneren „intelligenten“ Lichtanlagen die derzeit noch bestehenden 200 Druckknopfampeln ersetzen.

Das neue System, das die Stadt Wien in Kooperation mit der TU Graz entwickelt und getestet hat, erkennt Fußgänger ab einer Entfernung von acht Metern. Dies funktioniert mit einer Art Sensor, der in etwa vier Metern Höhe angebracht ist. Der Algorithmus der Software berechnet aufgrund der Bewegungsrichtung des Fußgehers den wahrscheinlichen weiteren Wegverlauf und leitet diese Daten an die Ampelschaltung weiter. Erreicht der Passant die Ampel, schaltet diese sofort auf Grün.