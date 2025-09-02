Öffis

Ende September steht die nächste Baustelle an der U4 bevor

Ein Zug der U-Bahn-Linie U4 in Wien.
Ab 22. September wird der Bahnsteig der Station Landstraße saniert. Was das für die Fahrgäste bedeutet.
Von Johanna Kreid
02.09.25, 09:30
Am Montag ging die zweimonatige Sperre der U-Bahn-Linie U4 zwischen Friedensbrücke und Schottenring zu Ende – doch nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Ab 22. September wird der Bahnsteig in der Station Landstraße saniert, Züge in Fahrtrichtung Heiligenstadt halten daher nicht in der Station. 

Der KURIER fragte bei den Wiener Linien nach, was das für die Passagiere genau bedeutet.

Eine Grafik der Linie U4: Züge halten nur in Richtung Hütteldorf.

Ab 22. September halten Züge in Richtung Heiligenstadt nicht in der Station Landstraße.

Grundsätzlich ist die U4 während der Arbeiten auf der gesamten Strecke unterwegs – es gibt keine Teilung oder Unterbrechung. Doch ab 22. September halten die Züge in Fahrtrichtung Heiligenstadt nicht in Landstraße. 

Umsteigen am Schwedenplatz

„Wir empfehlen, bei der nächsten Station Schwedenplatz auszusteigen und dann einen Zug in die Gegenrichtung zu nehmen“, so eine Sprecherin der Wiener Linien. Am Schwedenplatz ist kein Treppensteigen oder Liftfahren nötig, man muss bloß auf der anderen Bahnsteigseite in einen Zug in die Gegenrichtung umsteigen.

Von 3. November bis inklusive 4. Dezember ist die andere Fahrtrichtung an der Reihe: Dann halten Züge in Richtung Hütteldorf nicht in der Station Landstraße.

Während dieser Zeit wird der Asphalt durch hellen, modernen Granitboden ersetzt. Auch das Taktile Bodeninformationssystem (TBI) für Menschen mit Sehbehinderung wird auf den neuesten Stand gebracht.

