Ende September steht die nächste Baustelle an der U4 bevor

Am Montag ging die zweimonatige Sperre der U-Bahn-Linie U4 zwischen Friedensbrücke und Schottenring zu Ende – doch nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Ab 22. September wird der Bahnsteig in der Station Landstraße saniert, Züge in Fahrtrichtung Heiligenstadt halten daher nicht in der Station. Der KURIER fragte bei den Wiener Linien nach, was das für die Passagiere genau bedeutet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER Grafik Ab 22. September halten Züge in Richtung Heiligenstadt nicht in der Station Landstraße.

Grundsätzlich ist die U4 während der Arbeiten auf der gesamten Strecke unterwegs – es gibt keine Teilung oder Unterbrechung. Doch ab 22. September halten die Züge in Fahrtrichtung Heiligenstadt nicht in Landstraße. Umsteigen am Schwedenplatz „Wir empfehlen, bei der nächsten Station Schwedenplatz auszusteigen und dann einen Zug in die Gegenrichtung zu nehmen“, so eine Sprecherin der Wiener Linien. Am Schwedenplatz ist kein Treppensteigen oder Liftfahren nötig, man muss bloß auf der anderen Bahnsteigseite in einen Zug in die Gegenrichtung umsteigen.